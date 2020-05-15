Из горной местности устроят онлайн-трансляцию большого молебна
16 мая в местности Ярикто Баргузинского района Бурятии состоится ежегодный молебен, посвящённый богине Янжиме. Обычно он собирает множество паломников, но в этом году впервые состоится без верующих.
- В связи с непростой и весьма напряжённой ситуацией по распространению вируса СОVID-19, во избежание возможного массового заражения людей, во время проведения хурала Почитания богини Янжимы на праздничном молебне будут только ламы Баргузинского дацана, - сообщил Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.
По его словам, в этот день будет обеспечена онлайн-трансляция молебна, проходящего в горной местности.
- Переход на такой формат сегодня стал вынужденной мерой и требованием времени. Совсем недавно таким же образом были проведены и значимые праздничные хуралы в честь 25-летия со дня интронизации XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева и памятования 60-летия со дня ухода в нирвану основателя Иволгинского дацана, XVII Пандито Хамбо Ламы Лубсан-Нимы Дармаева. Также сегодня все дацаны Сангхи России проводят онлайн-трансляции своих ежедневных хуралов, - отметил Дид Хамбо Лама.
Нерукотворный лик богини Янжимы был обнаружен ламами во главе с Пандито Хамба Ламой Дамбой Аюшеевым в 2005 году. В 2009 в Баргузинском районе рядом с местом проявления лика началось возведение Цогчен дугана Баргузинского дацана или «Дворца богини Янжимы» - Янжима бурханай ордон.
В Бурятии молебен в честь богини Янжимы пройдёт без верующих
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