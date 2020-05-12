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Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки

Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Общество,  Фото:pixabay.com
«Поддержка очень значимая!» - поделилась впечатлениями многодетная мать

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 11 мая, президент страны Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми на фоне пандемии коронавируса. Одной из мер стала единовременная выплата по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх лет до 16 лет (если 16 исполнилось до 1 июля 2020 года), вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Основанием для получения станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей. 

- Каждая российская семья, в которой растут дети от трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи», — заявил президент.

Жительница Бурятии Ксения Зарипова, мать четырёх детей, поделилась с «Байкал-Daily» своими впечатлениями о новых выплатах. Женщина, конечно же, рада такой поддержке со стороны государства.

- Мы очень рады. Мы многодетная семья, ситуация сейчас ложная. Поддержка очень значимая, и нам это очень приятно. Сейчас вот эту поддержку у нас получат трое детей, четвёртый ребёнок уже получает выплаты до трёх лет, - поделилась Ксения.

Старшему ребёнку Ксении 8 лет, средним – 7 и 4, младшему – 1 год и 7 месяцев. На младшего она уже оформила и получает ранее объявленные выплаты в целях поддержки многодетных семей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал решение о выплатах следующим образом:

«Президент вчера принял целый комплекс мер поддержки. В первую очередь, для семей с детьми. Теперь на детей до трёх лет выплаты по 5000 рублей в течение трех месяцев получает каждая семья, каждый ребёнок. Не только те, кто имеет право на материнский капитал, а каждый ребёнок. Выплаты от трех до семи лет на детей: не как планировалось раньше с 1 июля, а с 1 июня. И за весь прошедший период: с января по июнь – за прошедшие полгода разом, а это более 30 тысяч рублей. Ещё: семьи, в которых есть дети от трех до 15 лет включительно, могут заявиться на единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это беспрецедентные меры поддержки».

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с угрозой распространения коронавируса в стране с 28 марта по 12 мая были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Многие россияне пострадали из-за введённых ограничений, к работе допускались некоторые предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность. Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. В Бурятии сегодня глава Алексей Цыденов объявил о снятии большей части ограничений. 
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