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Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о дедушке – известном хирурге из Бурятии

Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о дедушке – известном хирурге из Бурятии
Общество, 
Андрей Курпатов получил известность после ряда авторских передач

Знаменитый психотерапевт Андрей Курпатов, получивший известность после ряда авторских телепередач («Игры разума», «Нет проблем с доктором Курпатовым!», «Доктор Курпатов», «Все решим с доктором Курпатовым!»), оказался внуком прославленного военного хирурга из Бурятии Занданова Антона Бадмаевича. Антон Бадмаевич известен тем, что с «нуля» организовал службу переливания крови в блокадном Ленинграде.

На этот интересный факт обратил внимание и поделился с подписчиками в соцсети президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.

Об этом родстве рассказывала ещё в 2006 году на Первом канале Елена Малышева, анонсируя выход новой передачи с Андреем Курпатовым.

Андрей Курпатов также является основателем «Высшей школы методологии» и создателем проекта «Академия смысла». Он же руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека, открытой Сбербанком.

Внук Антона Занданова написал более 100 трудов и издал около полусотни книг по профессиональным вопросам, включая бестселлеры «Красная таблетка», «Чертоги разума», «Троица», «Четвёртая мировая война». 



Некоторые подписчики Гыргенова оказались его земляками.

- Действительно, его дедушка выходец Арзгуна. В селе родственники Курпатова проводили турнир по волейболу памяти генерала-майора медицинской службы Занданова. Но сам Курпатов ни разу не приезжал в село, - прокомментировала одна из подписчиц.

Сам Андрей Курпатов к 9 мая разместил в Instagram пост о своих бабушке и дедушке.

- Для меня это день памяти. Памяти о Них — моих бабушках и дедушках… Генерале медицинской службы Антоне Бадмаевиче Занданове — хирурге, который во время Блокады организовал первые передвижные пункты переливания крови на линии обороны города, что спасло тысячи человеческих жизней. Зандановой Нине Павловне — капитане медицинской службы, которой довелось воевать на фронтах ещё Финской войны, а затем Великой Отечественной, защитнице Блокадного Ленинграда. Подполковнике медицинской службы Курпатове Иване Карповиче, который организовывал подготовку фельдшерского состава в Блокадном Ленинграде для оказания помощи больным и раненым на ленинградском фронте. С боевыми частями он дошёл до Варшавы. Любимой моей бабушке Курпатовой Антонине Алексеевне — старшей операционной сестре в Блокадном Ленинграде, героическом человеке, чья война закончилась в Берлине 9 мая 1945 года. Но это лишь сухие строки, единичные факты, а их много — истории о том, как они познакомились на фронте, как попадали под обстрелы, как теряли сознание от голода и усталости, стоя у операционного стола… Они не любили говорить о войне, но всё, что они всё-таки рассказывали, я помню до мельчайших деталей. Это Их День Победы, не наш, - написал он. 

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