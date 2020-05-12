Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о дедушке – известном хирурге из Бурятии

Некоторые подписчики Гыргенова оказались его земляками.- Действительно, его дедушка выходец Арзгуна. В селе родственники Курпатова проводили турнир по волейболу памяти генерала-майора медицинской службы Занданова. Но сам Курпатов ни разу не приезжал в село, - прокомментировала одна из подписчиц.Сам Андрей Курпатов к 9 мая разместил в Instagram пост о своих бабушке и дедушке.- Для меня это день памяти. Памяти о Них — моих бабушках и дедушках… Генерале медицинской службы Антоне Бадмаевиче Занданове — хирурге, который во время Блокады организовал первые передвижные пункты переливания крови на линии обороны города, что спасло тысячи человеческих жизней. Зандановой Нине Павловне — капитане медицинской службы, которой довелось воевать на фронтах ещё Финской войны, а затем Великой Отечественной, защитнице Блокадного Ленинграда. Подполковнике медицинской службы Курпатове Иване Карповиче, который организовывал подготовку фельдшерского состава в Блокадном Ленинграде для оказания помощи больным и раненым на ленинградском фронте. С боевыми частями он дошёл до Варшавы. Любимой моей бабушке Курпатовой Антонине Алексеевне — старшей операционной сестре в Блокадном Ленинграде, героическом человеке, чья война закончилась в Берлине 9 мая 1945 года. Но это лишь сухие строки, единичные факты, а их много — истории о том, как они познакомились на фронте, как попадали под обстрелы, как теряли сознание от голода и усталости, стоя у операционного стола… Они не любили говорить о войне, но всё, что они всё-таки рассказывали, я помню до мельчайших деталей. Это Их День Победы, не наш, - написал он.