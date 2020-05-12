Даши Намдаков представил свои работы Шойгу и Лаврову









Даши Намдаков для оформления храма создал монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата Храма.

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Как рассказал сам скульптор на странице в Instagram, размеры бронзовых скульптур Храма достигают семи метров.



- Прежде чем отлить каждую скульптуру в ее окончательной версии, требуется выполнить несколько точных полноразмерных макетов каждой из них в глине. Глина требует постоянного увлажнения, поэтому рабочая мастерская напоминала строительную площадку со множеством лесов. Несмотря на гигантские масштабы работ, от команды скульпторов и художников требовалась ювелирно-точная работа по проработке каждого барельефа или скульптуры в мельчайших деталях, - пишет Даши Намдаков.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dashi Namdakov (@dashi_namdakov) 9 Май 2020 в 10:53 PDT

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Он отметил, что перед создателями храмового убранства стояла сложная задача по просчету перспективных искажений, которые даёт расположение скульптур на высоте и на неровных поверхностях. Пока скульптуры находятся в мастерской на полу, они кажутся выполненными в причудливых ракурсах.



Как сообщал «Байкал-Daily», также Даши Намдаков в апреле Он отметил, что перед создателями храмового убранства стояла сложная задача по просчету перспективных искажений, которые даёт расположение скульптур на высоте и на неровных поверхностях. Пока скульптуры находятся в мастерской на полу, они кажутся выполненными в причудливых ракурсах.Как сообщал «Байкал-Daily», также Даши Намдаков в апреле завершал скульптуру Будды для Чесанского дацан а «Гандан Чойнпэлинг». Буддийская традиционная Сангха России отмечала, что статуя Будды в рост станет мировым достоянием буддистов и объектом поклонения.

Всемирно известный скульптор Даши Намдаков недавно представил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел России Сергею Лаврову свои работы в главном храме Вооружённых сил России, открытом 9 мая на территории военного парка «Патриот» в Подмосковье. Видео опубликовала на странице в Facebook основатель и главный врач клиники тибетской медицины «Наран» Светлана Чойжинимаева.