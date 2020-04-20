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Даши Намдаков создаёт скульптуру Будды для бурятского дацана

Даши Намдаков создаёт скульптуру Будды для бурятского дацана
Общество,  Фото:страница Даши Намдакова
Скульптура «Будда» - дар родному Чесанскому дацану

Всемирно известный художник, скульптор Даши Намдаков изготавливает скульптуру Будды для Чесанского дацана.

Дацан «Гандан Чойнпэлинг» находится в селе Чесан Кижингинского района Бурятии. Дацан был разрушен до революции. Сейчас его возрождают, идут строительные работы, восстановление Цогчен дугана.

- Даши Намдаков и его родители по приходу к дацану относятся к Чесанскому дацану, поэтому Даши вносит большой посильный вклад в возрождение своего родного дацана. Эта статуя Будды в рост станет мировым достоянием буддистов и объектом поклонения. Ведь не так много мировых скульпторов изготавливают статуи Будд, а это будет подношение буддистам России, - говорится на официальной странице Буддийской традиционной Сангхи России.

Сейчас Даши Намдаков заканчивает работу над скульптурой, сообщает на странице самого скульптора и его студии.

- Символично, что работа заканчивается в период всеобщей самоизоляции: весь мир погрузился в тишину, и Даши в уединении заканчивает произведение, -говорится в сообщении.

- Буддизм нашёл глубокое отражение в творчестве нашего скульптора. Он до семи лет не говорил по-русски, жил в доме предков. Даши рассказывал, что в детстве у него был полноценный богатый мир, просто гигантский, который был насыщен всевозможными духами, животными, существами, что всеми умениями обязан своим родителям и Родине. Более того, Даши принадлежит к древнему роду кузнецов-дарханов, которые работали с огнём. Отец художника вырезал из дерева буддийские символы, фигурки лам и божеств, писал танки, - также написано в Facebook.

Скульптура «Будда» - дар родному Чесанскому дацану. Ранее Даши уже помогал со строительством Цогчен-дугана на своей Родине.

Верующие могут внести свою лепту и помочь в восстановлении Цогчен дугана Чесанского дацана. О том, как перечислить средства на благое дело, можно узнать на официальной странице Сангхи во «ВКонтакте».

дацан буддизм скульптура Даши Намдаков
 
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