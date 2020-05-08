Врач из Бурятии рассказал, как «включить» иммунитет в пик эпидемии

Врач-педиатр Эрдыни Балданов в своём блоге на «Байкал-Daily» поделился одним доступным способом укрепления иммунитета
Врач Эрдыни Балданов больше десяти лет проработал реаниматологом-неонатологом в роддоме. Помог выходить больше 5000 новорождённых весом от 500 грамм. После того как столкнулся с осложнениями желтушки у первенца, создал проект оздоровления новорождённых. Сам счастливый отец дочки и двух сыновей. Эрдэни Балданов начал вести блог на «Байкал-Daily», где будет делится последними данными из мира медицины, а также давать советы, как сохранить здоровье.
Далее о том – как остаться здоровым в пик эпидемии. Эрдэни Балданов рассказывает:
«Каждую весну растёт спрос на противовирусные препараты, эффективность которых не доказана. Люди скупают лимоны, имбирь и чеснок. Всех тревожит мысль — как защитить себя и близких от инфекций и укрепить иммунитет?
Волшебная таблетка
Кроме скучных (и работающих!) советов, типа: ведите здоровый образ жизни, мойте руки и дышите свежим воздухом, есть и проверенное супер средство — витамин D.
Это настоящий универсальный солдат. Он участвует во всех жизненно важных процессах, которые протекают в организме.
«Строит» мышцы и кости. Синтез белков происходит под действием этого витамина. Беременным он помогает заложить крепкий скелет ребёнка, малышам отрастить здоровые зубы, взрослым получить рельефные мышцы, а пожилым — уберечь себя от переломов.
Помогает гормонам и мозгу. Этот витамин — сырьё для большинства гормонов, в том числе и половых. Выполняет и нервную функцию, участвует в проведении нервных импульсов. При его дефиците можно резко ухудшить показатели своего IQ и начать гуглить факты из школьной программы.
«Включает» иммунитет. Уже доказано — чтобы распознать вредный микроб, антитела используют витамин D. Он словно маркером красит антиген, а потом защитные клетки нашего организма уничтожают помеченных вредителей.
Если у человека есть даже лёгкий недостаток витамина, то все процессы идут, но не в полную мощь. Организм экономит силы. А кому хочется жить в половину возможностей? Как включить настройки на максимум?
Редкий гость холодильника
Продуктов с высоким уровнем витамина D не так много. В основном это жирная рыба — лосось, тунец, скумбрия, сельдь, сардины и их печень.
Довольно сложно подобрать рацион так, чтобы регулярно употреблять эти продукты в достаточном количестве. Особенно нам, жителям Улан-Удэ. Вот вы когда в последний раз обедали сардинами? Приходится искать другие способы, чтобы поймать витамин.
Загорать — плохая идея
Мнение врачей и моё в том числе однозначно — не существует безопасного порога УФ-излучения, которое позволит выработать витамин D, не увеличивая при этом риск развития рака кожи.
Длительное воздействие солнечных лучей может вызывать ожоги, повреждая ДНК в клетках кожи и повышая риск развития злокачественных опухолей.
Особенно важно беречь от солнца малышей до 3 лет, их кожа тонкая, поэтому УФ лучи проникают глубже. Эффект от солнечного излучения накопительный и проявляется спустя годы.
Как ни странно, от дефицита витамина сильнее всего страдают загорелые люди. Витамин D не может прорваться в организм через меланин, который в избытке у темнокожих. Чем вы смуглее от природы, тем острее нуждаетесь в витамине.
Влияет и место жительства. Причём южный регион не гарантия насыщения организма витамином. Уже доказано, что жители Архангельска (север нашей страны) намного реже встречаются с дефицитом витамина D, чем граждане из солнечного Ставрополя.
Дело в том, что на юге считают — зачем нам принимать витамин при таком солнце? Южане и жители солнечных республик, как наша, перестают принимать витамин и привет, дефицит.
Уровень витамина
Норма содержания в крови витамина D у детей и взрослых: от 50 до 100 нг/мл. Целевое значение, к которому стоит стремиться: 60-80. Дефицитом считается состояние, когда уровень витамина опускается ниже 30.
Пару лет назад я просыпался уставшим, часто бывал в плохом настроении и списывал всё на завал, а оказалось, что мой уровень витамина — всего 28! Мне потребовалось два года, чтобы привести всё в норму, и поднять уровень до 58 нг/мл. Солнце и еда, как мы разобрались, в этом не помощники, пришлось подключать препараты.
Своим детям я даю витамин D ежедневно независимо от времени года в дозе 1000 ME. Сам принимаю 5000 ME, но вашу дозу должен подобрать врач терапевт или эндокринолог. Он назначит анализ, который покажет уровень витамина D в вашем организме.
Итак, с помощью витамина D вы, вероятно, укрепите иммунитет, и скорее всего, будете чаще улыбаться. Чем не рецепт счастья? Желаю вам от души здоровья!»
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