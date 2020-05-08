Окинский район Бурятии в мае засыпало снегом

Окинский район Бурятии накануне празднования Дня Победы завалило снегом. Заснеженными ландшафтами поделились местные жители, выложившие небольшое видео в соцсеть.- А у нас сегодня снег выпал, - подписала ролик жительница Окинского района.В коротком видео показаны заснеженный двор, дома, горы, деревья. Ролик сопровождается песней певицы Глюкозы «А снег идёт».

Пользователи Сети выражали свои эмоции удивлёнными смайликами.«Зима» нередко приходит в Окинский район не в сезон. Так, прошлой осенью здесь были обильные осадки. Снега выпало по щиколотку, рассказывали местные жители.

Публикация от Надежда Баяндуева (@nadinbayandueva) 7 Май 2020 в 7:49 PDT

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