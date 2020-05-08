Окинский район Бурятии в мае засыпало снегом

Местные жители не унывают из-за внезапных осадков
Окинский район Бурятии накануне празднования Дня Победы завалило снегом. Заснеженными ландшафтами поделились местные жители, выложившие небольшое видео в соцсеть.
- А у нас сегодня снег выпал, - подписала ролик жительница Окинского района.
В коротком видео показаны заснеженный двор, дома, горы, деревья. Ролик сопровождается песней певицы Глюкозы «А снег идёт».
Пользователи Сети выражали свои эмоции удивлёнными смайликами.
«Зима» нередко приходит в Окинский район не в сезон. Так, прошлой осенью здесь были обильные осадки. Снега выпало по щиколотку, рассказывали местные жители.
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