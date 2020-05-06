К 9 мая выпустят девять видеороликов
В сообществе «Бессмертный полк Кабанского района» в Вайбере были собраны фотографии и истории земляков – участников Великой Отечественной войны. Всего было собрано 1168 фотографий.
- К 9 мая будут смонтированы и запущены в интернет девять томов (видеороликов) под названием «Бессмертный полк Кабанского района», - сообщает минкультуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», акция «Бессмертный полк» в Бурятии в этом году пройдёт онлайн.
Кабанский район Бурятии запустил «Бессмертный полк» онлайн
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