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«Был искусным охотником»: О легендарном снайпере Жамбыле Тулаеве

«Был искусным охотником»: О легендарном снайпере Жамбыле Тулаеве
Общество, 
На счету Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева 313 фашистов

Одна из улиц в Улан-Удэ носит имя знаменитого снайпера Жамбыла Ешеевича Тулаева, героя Советского Союза. Ранее улица в Октябрьском районе столицы Бурятии называлась Дорожной, но 20 марта 1985 года - в преддверии юбилея - Улан-Удэнский городской Совет народных депутатов переименовал её, дав имя прославленного воина.

На снайперском счету Жамбыла Тулаева 313 фашистов – солдат и офицеров, из них 30 снайперов. Ещё одна впечатляющая цифра есть в послужном списке героя – это более 30 учеников, которые прошли у него обучение во время войны и в последующем также достойно воевали, заслужили награды. Среди них уроженцы Бурятии — Доржи Ухинов, Дондок Будаев и т.д.

Каким же был путь легендарного снайпера 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта?

Факты из биографии

Жамбыл Тулаев родился 15 мая 1905 года в улусе Тагархай (ныне Тункинского района) в крестьянской семье.

Окончил 4 класса. Перед Великой Отечественной войной жил в городе Иркутске, работал заведующим тарной базой.

- В 1925-1928 годах его избирают секретарём комсомольской ячейки в родном улусе Тагархай. Летом 1928 года его, как одного из лучших комсомольцев, Тункинский райком партии направляет на учебу в Верхнеудинск – на курсы председателей сельскохозяйственных коммун при областном комитете партии. В январе 1929 года в улусе Амар-Гол Тункинского района организуется сельскохозяйственная коммуна имени Калинина. Улусники единодушно избирают Жамбыла Тулаева председателем коммуны. Он ведёт борьбу с кулачеством, за привлечение в коммуну крестьян-середняков, за то, чтобы крестьяне жили по-новому, без эксплуатации человека человеком, - рассказывается в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.

В 1932 году решением правительства мелкие сельскохозяйственные коммуны стали объединяться в более крупные коллективные хозяйства. В улусе Тагархай мелкие коммуны также были объединены в одно крупное хозяйство – колхоз имени Сталина. Жамбыл Тулаев избирается председателем Толтойского сельского Совета, на территории которого находился и колхоз имени Сталина.

Затем с октября 1933 года до декабря 1937 года он работает одним из руководителей Кыренской конторы «Скотоимпорт», а затем, с начала 1938 года по сентябрь 1941 года, – заведующим крупнейшей торговой базой в городе Иркутске.

Война

Тулаев был призван в Красную армию в 1942 году, когда ему было 37 лет. В действующей части с марта 1942 года.

Снайпер 580-го стрелкового полка (188-я стрелковая дивизия, 27-я армия, Северо-Западный фронт) старшина Жамбыл Тулаев с мая по ноябрь 1942 года истребил двести шестьдесят два гитлеровца. Позже эта цифра вырастет до 313.

В одном же из боев Жамбыл за несколько часов лично уничтожил 27 фашистов. Произошло это так. С 1 на 2 мая 1942 года фашисты решили «подпортить» советским солдатам праздник. Под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня и при поддержке авиации противник, получив свежие резервы, стал обходить левый фланг 3-го батальона 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии. На участке, который защищало отделение Тулаева, создалось угрожающее положение. Среди бойцов наступило замешательство, и в этот момент Тулаев закричал бойцам: «Нам дан приказ стоять насмерть и никто его не отменял. Не сметь оставлять оборону. Держаться до последнего!».

- Жамбыл Тулаев схватил ручной пулемет и в упор стал косить наседавших пьяных фашистов. Враг не ожидал встретить такого сопротивления и опешил от неожиданности. За эти секунды бойцы опомнились и лежа стали вести огонь по фашистам. Не переставая, строчил пулемет в руках Тулаева. Немецко-фашистские захватчики, потеряв десятки солдат и офицеров, поспешно отступили. За этот бой Жамбыл Тулаев был награждён орденом Красного Знамени, - так описывается этот бой в книге «Герои Бурятии».

А звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» старшине Жамбылу Ешеевичу Тулаеву было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года - за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство.

С 1946 года лейтенант Жамбыл Тулаев — в запасе. Возвратился в родную Бурятию. Работал председателем колхоза, секретарём местного сельского Совета. Скончался 17 января 1961 года. Похоронен в селе Тагархай.

Награды Тулаева следующие: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 847 (14.02.1943); орден Ленина (14.02.1943); орден Красного Знамени (03.09.1942); медали, в том числе: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и др.


О нём писал Эренбург

Снайперы занимали особое положение на фронте, о некоторых ходили легенды, их всерьёз опасались немцы. И Жамбыл Тулаев входит в число лучших стрелков Великой Отечественной войны. Кроме того, поговаривали, что противники дали смелому воину прозвище «чёрная смерть».

И именно о нём писал известный русский писатель, поэт, публицист, журналист Илья Эренбург в очерке «Россия»: «После артиллерийской подготовки немцы пошли в атаку. Они думали, что в рощице не осталось живой души. Тогда закричал Жамбул Тулаев: «Ни шагу назад!» Семь бойцов. Пулеметчики выбыли из строя. Тулаев лег за пулемет. Немецкие автоматчики просочились во фланг. «Ни шагу», — кричал Тулаев. Атака была отбита. Жамбул Тулаев — бурят. До войны он был искусным охотником. Далеко до дома Тулаева, далеко от Старой Руссы до Байкала. Но Жамбул Тулаев защищает свою родину».

Есть ещё один любопытный факт - в условиях длительной обороны на Северо-Западном фронте развернулось снайперское движение. Весь фронт знал отважных снайперов, среди которых, конечно, был Тулаев. Были выпущены листовки, посвящённые этим воинам: «Отважный снайпер Калыков», «Герой - снайпер Алексей Пупков», «Снайпер Жамбыл Тулаев уничтожил 283 фашиста» и другие.

Сейчас родные, земляки, жители республики бережно хранят память о Герое. К примеру, в Улан-Удэ, помимо улицы, названной в его честь, на здании школы № 12 установлена мемориальная доска (2005 год). Позже – в 2015 году - на территории той же школы № 12 состоялось открытие бюста Жамбылу Тулаеву. 





солдаты Победы
 
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