Жителям Бурятии напомнили о мерах профилактики онкологических заболеваний



- Нервное перенапряжение способно выступить в роли пускового механизма, который связан с генетической предрасположенностью. Снизить интенсивность негативных эмоций способен каждый человек, необходимо стараться справляться с ним и не допускать длительной эмоциональной перегрузки. Помните, что профилактика заболеваний всегда лучше, чем самое лучшее и эффективное лечение! - отмечают медики.





По частоте и социальной значимости среди причин смертности населения после болезней системы кровообращения и внешних причин, злокачественные новообразования в России занимают третье место, при этом 30% умерших от рака составляют лица трудоспособного возраста.Медики Тункинской ЦРБ ещё раз напоминают о мерах профилактики онкологических заболеваний.- Онкологические заболевания – это всегда трагедия. Снизить смертность от онкологической патологии можно с помощью своевременной диагностики предраковых заболеваний и злокачественных опухолей на ранних стадиях процесса. Предраковые состояния дают излечения в 100% случаях. Для ранней диагностики онкологического заболевания необходимо посещать врачей по месту жительства, проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, - говорят врачи.Учёными доказаны основные факторы риска развития онкологических заболеваний, среди них: курение, употребление алкоголя, ожирение, стрессы, канцерогены окружающей природы и продуктов питания, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни.- Канцерогенами называют химические вещества, микроорганизмы, вирусы, излучения, способные при попадании в организм человека или животных приводить к образованию злокачественных опухолей. Наиболее известный физический канцероген - ионизирующее излучение: электромагнитное, рентгеновское, гамма-излучение и т.д. Среди химических канцерогенов - это нитраты (соли азотной кислоты). Они поступают в организм с переудобренными азотом овощами. Также нитраты могут попасть в организм и напрямую из воды и продуктов питания, например из колбас и консервов. Кацерогены также образуются при жарке и приготовлении пищи на гриле, в продуктах обмена плесневых грибов, на заплесневелом хлебе, орехах и сухофруктах. А при жарке углеводистых продуктов образуется акриламид, именно поэтому картошка фри, всякие крекеры-чипсы-сухарики считаются опасными продуктами, - поясняют медики Тункинской ЦРБ.Нельзя употреблять в пищу из-за опасного канцерогена позеленевший картофель.Необходимо помнить, что солнечное облучение в больших дозах снижает естественную противораковую защиту. У человека избыток солнца увеличивает частоту рака кожи и меланомы.Риск развития злокачественных новообразований вызывает и курение. Курение является непосредственной причиной развития рака лёгких, рака полости рта и глотки, пищевода, гортани, поджелудочной железы, почечных лоханок, мочевого пузыря, а, возможно, и желудка и относится к первой группе факторов, канцерогенность которых для человека доказана. Пассивное курение также является канцерогенным для человека. Частота рака лёгкого у некурящих женщин, мужья которых курят, выше в 2 раза, чем в некурящих семьях.- Ожирение также связано с возникновением и развитием многих воспалительных процессов, что также повышает риск рака. Ожирение способствует возникновению целого ряда расстройств здоровья, таких как диабет, гипертония, жировая болезнь печени, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Неправильно организованное питание, отсутствие некоторых полезных веществ в меню чаще приводят к ожирению. В меню каждого человека должно включать достаточное количество клетчатки, это овощи и фрукты отруби и каши из полезных круп. Клетчатка помогает пище продвигаться по желудочно-кишечному тракту, выводя с каловыми массами канцерогенные вещества из организма, - рекомендуют врачи.Ещё один фактор риска развития онкологии – сниженный иммунитет из-за недостаточного количества витаминов и минералов. Малоподвижный образ жизни стал настоящим бичом современного общества, наносящим урон здоровью не меньше, чем остальные неблагоприятные факторы. Малоподвижный образ жизни как фактор риска наносит главный удар по опорно-двигательному аппарату, сердечно-сосудистой, дыхательной, половой, эндокринной и защитной системам.Сильный стресс также является одним из факторов риска развития рака.