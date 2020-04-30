Электричка «Новый Уоян – Северобайкальск» поменяет расписание

Расписание движения временно изменится из-за ремонтных работ



С 1 мая 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с проведением работ по модернизации отдельных участков магистрали изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, из-за ремонтных работ на участке Кирон – Ангоя 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая; 4, 8 июня изменится расписание движения пригородного поезда № 6371 «Новый Уоян – Северобайкальск».



Со станции Новый Уоян поезд отправится в 9:15, позже на 3 часа 5 минут. В Северобайкальск он прибудет в 13:10, позже на 3 часа 15 минут.



Кроме того, для большего удобства пассажиров маршруты некоторых электропоездов на БАМе в летний период будут удлинены. В график движения нескольких пригородных поездов внесены дополнительные остановки.

