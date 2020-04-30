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В Бурятии студенты-медики вступили в борьбу с коронавирусом

В Бурятии студенты-медики вступили в борьбу с коронавирусом
Общество, 
50 врачей-ординаторов и 100 студентов мединститута помогают в борьбе с коронавирусом

Студенты и врачи-ординаторы медицинского института Бурятского госуниверситета помогают медикам в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе вуза, 50 врачей, обучающихся в ординатуре института, работают в поликлиниках. Все врачи-ординаторы аккредитованы и могут работать терапевтами. На сегодняшний день они ведут плановый и экстренный приём в поликлиниках.

- Количество ординаторов, которые сегодня работают в первичном звене – 50 человек. Это врачи-хирурги, будущие анестезиологи, реаниматологи, травматологи, педиатры, терапевты и ряд других специальностей, - отметил директор Медицинского института БГУ Александр Занданов.

На передовой оказались около ста старшекурсников, выполняющих сегодня обязанности среднего медицинского персонала в медучреждениях.

- Мы посмотрели среди всех шестикурсников, которые имеют диплом среднего медицинского работника или прошли учёбу и экзамен на допуск к сестринскому делу, и сегодня многие наши студенты работают в медицинских организациях. Количество наших студентов, которые выполняют функции средних медицинских работников, насчитывается около ста человек. Сегодня, я думаю, большую лепту внесли и наши медики-волонтёры, ребята второго и третьего курса, которые помогают разносить лекарственные препараты, продукты питания нашим пожилым, - добавил Александр Занданов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
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