50 врачей-ординаторов и 100 студентов мединститута помогают в борьбе с коронавирусом
Студенты и врачи-ординаторы медицинского института Бурятского госуниверситета помогают медикам в борьбе с пандемией COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе вуза, 50 врачей, обучающихся в ординатуре института, работают в поликлиниках. Все врачи-ординаторы аккредитованы и могут работать терапевтами. На сегодняшний день они ведут плановый и экстренный приём в поликлиниках.
- Количество ординаторов, которые сегодня работают в первичном звене – 50 человек. Это врачи-хирурги, будущие анестезиологи, реаниматологи, травматологи, педиатры, терапевты и ряд других специальностей, - отметил директор Медицинского института БГУ Александр Занданов.
На передовой оказались около ста старшекурсников, выполняющих сегодня обязанности среднего медицинского персонала в медучреждениях.
- Мы посмотрели среди всех шестикурсников, которые имеют диплом среднего медицинского работника или прошли учёбу и экзамен на допуск к сестринскому делу, и сегодня многие наши студенты работают в медицинских организациях. Количество наших студентов, которые выполняют функции средних медицинских работников, насчитывается около ста человек. Сегодня, я думаю, большую лепту внесли и наши медики-волонтёры, ребята второго и третьего курса, которые помогают разносить лекарственные препараты, продукты питания нашим пожилым, - добавил Александр Занданов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
В Бурятии студенты-медики вступили в борьбу с коронавирусом
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