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В Забайкалье 109 случаев заражения коронавирусом

В Забайкалье 109 случаев заражения коронавирусом
Общество, 
В Иркутской области также растёт число заболевших

За 27 апреля ещё восемь забайкальцев с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции выздоровели и выписаны из медучреждений, всего выписано 24 человека. За сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавиурсом, общее число составило 109, 17 из них – дети.

В Иркутской области на сегодня 104 случая заражения коронавирусом. 66 человек госпитализированы в медучреждения, 15 из них из обсерваторов, 1 человек лечится в Забайкалье. Выздоровело 33 человека, скончались 4 пациента.

В Бурятии уже 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались три пациентки. 77 человек уже выздоровели и выписались. Проходят лечение в стационарах 157 пациентов. На данный момент госпитализируют ещё восемь человек.

В инфекционных стационарах 11 детей с коронавирусом. Состояние всех юных больных удовлетворительное.

В отделении реанимации находятся две тяжёлых взрослых пациентки с COVID-19 в возрасте 65 и 90 лет. 90-летняя женщина - на аппарате ИВЛ.

коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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