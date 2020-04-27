В Иркутской области беспилотники ищут нарушителей

Люди продолжают жечь траву и разводить костры в лесах



32 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в населённых пунктах и 11 – за разведение костров в лесах составлено за прошедшие выходные дни в Иркутской области. Всего с начала действия особого противопожарного режима в регионе составлено 242 протокола (206 нарушений правил пожарной безопасности в населённых пунктах и 36 – в лесах).



Патрулирование ведётся в том числе и с помощью беспилотников. Это помогает в короткий срок провести осмотр значительной территории и моментально зафиксировать факт нарушения.



Ежедневно в Иркутской области происходит более ста пожаров. Значительная их часть – горение мусора и сухой растительности.



В прошедшие выходные пожарные 42 раза выезжали на тушение горящего мусора и 53 раза привлекались к тушению палов сухой травы. Ежедневно количество таких пожаров растёт. Общая площадь палов сухой растительности только накануне составила более 60 га.



На первом месте по числу поджогов сухой травы находится областной центр. 16 палов сухой растительности зарегистрировано в городе Иркутске 25 и 26 апреля. На втором месте – Ангарский городской округ и Братский район. Там зарегистрировано по пять палов сухой растительности. По каждому факту пожара проводится проверка, устанавливаются виновные лица.



- Для предотвращения таких пожаров патрульными группами осуществляется осмотр муниципальных образований и прилегающих к ним территорий для выявления мест, захламлённых мусором и сухостоем. Всего в населённых пунктах с начала пожароопасного периода выявлено 154 места, захламлённых мусором. В адрес администраций муниципальных образований направлены предложения по очистке территорий от мусора и сухой растительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.





