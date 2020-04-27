Уже обработано около 50-ти остановок
В Улан-Удэ усилен дезинфекционный режим на открытых пространствах и в многоквартирных домах в микрорайонах Загорск, Восточный, Авиазавод и территорий, закреплённых за городской больницей № 4.
С утра уже обработано 49 остановок, два сквера – сквер имени Ленина и сквер 60 лет Победы, также две большие лестницы в Авиазаводе. На одну дезинфекцию расходуется 300 литров дезраствора.
- Профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения COVID-19 усилены и в многоквартирных домах. В ежедневном режиме силами управляющих компаний и ТСЖ проводится обработка подъездов. Многоквартирные дома, которые не имеют управляющих компаний, дезинфицирует ООО «Биофарм Технолоджи», с которой заключен муниципальный контракт, - сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ работы по дезинфекции ведутся с 10 апреля в трёх районах города. Хлорсодержащими растворами дезинфицируются около 300 остановочных пунктов, 28 скверов и парков города. Общая площадь этих территорий составляет 10 тысяч квадратных метров. Ежедневно обрабатывается и более 3000 многоквартирных домов города.
Как сообщал «Байкал-Daily» усиление мер принято в связи со вспышкой коронавируса в городской больнице №4, которая находится в микрорайоне Восточный. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что «нельзя допускать возникновения внутренних очагов».
В Улан-Удэ активно дезинфицируют Загорск, Восточный и Авиазавод
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