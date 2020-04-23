Жителей Бурятии призывают спеть «День Победы» из окон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

9 мая пройдёт всероссийский марафон «Окно Победы»



9 мая пройдёт всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» (0+). Суть акции-марафона – исполнение песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.



Начало проведения акции в 12.00 часов дня по часовому поясу каждого региона страны. Опубликовать видео своего выступления можно в социальных сетях с хештэгом #окнопобеды.



Поддержать идею проведения акции приглашают учреждения культуры, профессиональных музыкантов и любителей музыки.



Акция проводится Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского национального музея музыки и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (Москва), сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

