9 мая пройдёт всероссийский марафон «Окно Победы»
9 мая пройдёт всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» (0+). Суть акции-марафона – исполнение песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.
Начало проведения акции в 12.00 часов дня по часовому поясу каждого региона страны. Опубликовать видео своего выступления можно в социальных сетях с хештэгом #окнопобеды.
Поддержать идею проведения акции приглашают учреждения культуры, профессиональных музыкантов и любителей музыки.
Акция проводится Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского национального музея музыки и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (Москва), сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Жителей Бурятии призывают спеть «День Победы» из окон
Общество, Фото:
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