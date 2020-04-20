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В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами

В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Православные военные отпраздновали Пасху

В соединениях и воинских частях Бурятии православные военнослужащие отпраздновали Светлый праздник Пасхи.

В храмах и часовнях на территории воинских частей прошли праздничные службы.

Помимо этого, в обеденное меню внесены необходимые изменения. На столах появились освящённые пасхальные яйца и куличи, испечённые поварами по такому случаю.

Для обеспечения приготовления праздничных угощений заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты.

Как и все армейские блюда, куличи приготовлены по технологии, а также по традиционному рецепту с пресным тестом и изюмом.

Празднование Светлого праздника Пасхи в Бурятии является традиционной не только у православных верующих, но и у буддистов и представителей других конфессий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж из полупустого храма в честь Пасхи.
военные религия
 
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