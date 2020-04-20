В Бурятии военных накормили пасхальными яйцами и куличами

Православные военные отпраздновали Пасху
В соединениях и воинских частях Бурятии православные военнослужащие отпраздновали Светлый праздник Пасхи.
В храмах и часовнях на территории воинских частей прошли праздничные службы.
Помимо этого, в обеденное меню внесены необходимые изменения. На столах появились освящённые пасхальные яйца и куличи, испечённые поварами по такому случаю.
Для обеспечения приготовления праздничных угощений заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты.
Как и все армейские блюда, куличи приготовлены по технологии, а также по традиционному рецепту с пресным тестом и изюмом.
Празднование Светлого праздника Пасхи в Бурятии является традиционной не только у православных верующих, но и у буддистов и представителей других конфессий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж
из полупустого храма в честь Пасхи.
Православные военные отпраздновали Пасху
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