«Наконец-то пилон»: Улан-удэнец покорил соцсети изящным танцем





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Дармаев (@serega.darmaev) 15 Апр 2020 в 4:38 PDT



Несколькими постами ранее Сергей признался, что соскучился по регулярным тренировкам и выступлениям. Молодой человек проводил тренировки на улице с помощью установленных во дворе спортивных сооружений.



Подписчики остались в восторге от видео. Они делились впечатлениями от увиденного в комментариях: «Здорово! Класс!», «Завораживает... результат большого труда... Молодец!», «Круто», «Красиво», «Ооо! крутяк! Наконец-то что-то новенькое в просторах инстаграма».



Почти за сутки видео просмотрели около 3,5 тысяч раз. Несколькими постами ранее Сергей признался, что соскучился по регулярным тренировкам и выступлениям. Молодой человек проводил тренировки на улице с помощью установленных во дворе спортивных сооружений.Подписчики остались в восторге от видео. Они делились впечатлениями от увиденного в комментариях: «Здорово! Класс!», «Завораживает... результат большого труда... Молодец!», «Круто», «Красиво», «Ооо! крутяк! Наконец-то что-то новенькое в просторах инстаграма».Почти за сутки видео просмотрели около 3,5 тысяч раз.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Хочу на тренировку😭 #poledance #polesport #poledancer #ulanude #buraytia Публикация от Сергей Дармаев (@serega.darmaev) 29 Мар 2020 в 2:31 PDT



Справка:



Pole dance (танец на пилоне) - разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики.

Pole dance (танец на пилоне) - разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики.

Тренер по Pole Dance Сергей Дармаев из Улан-Удэ впечатлил пользователей Сети тренировкой на пилоне на свежем воздухе. Молодой человек выложил на свою страницу в Instagram небольшой видеоролик, в котором он выполняет интересные трюки на пилоне.- Наконец-то пилон. Счастью нет предела, - подписал видео Сергей.Судя по хештегу, для тренировки Сергей отправился на дачу. Перед домом установлен переносной пилон, на котором мастер своего дела выполняет элементы под изящную музыку.