«Наконец-то пилон»: Улан-удэнец покорил соцсети изящным танцем

Тренер по Pole Dance Сергей Дармаев из Улан-Удэ впечатлил пользователей Сети тренировкой на пилоне на свежем воздухе. Молодой человек выложил на свою страницу в Instagram небольшой видеоролик, в котором он выполняет интересные трюки на пилоне.
- Наконец-то пилон. Счастью нет предела, - подписал видео Сергей.
Судя по хештегу, для тренировки Сергей отправился на дачу. Перед домом установлен переносной пилон, на котором мастер своего дела выполняет элементы под изящную музыку.
Несколькими постами ранее Сергей признался, что соскучился по регулярным тренировкам и выступлениям. Молодой человек проводил тренировки на улице с помощью установленных во дворе спортивных сооружений.
Подписчики остались в восторге от видео. Они делились впечатлениями от увиденного в комментариях: «Здорово! Класс!», «Завораживает... результат большого труда... Молодец!», «Круто», «Красиво», «Ооо! крутяк! Наконец-то что-то новенькое в просторах инстаграма».
Почти за сутки видео просмотрели около 3,5 тысяч раз.
Справка:
Pole dance (танец на пилоне) - разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики.