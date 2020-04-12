«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья
Сегодня, 12 апреля, православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
К православным обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл и попросил жителей страны по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких. Он попросил верующих молиться дома.
В Бурятии для верующих проводили онлайн-трансляцию богослужений в официальных группах Бурятской митрополии в соцсетях, на YouTube. Также два республиканских телеканала вели прямую трансляцию со службы.
Судя по всему, горожане прислушались к призывам и не пошли в храмы. Службы велись в полупустых церквях, не было привычного для крупных праздников столпотворения.
Сегодня митрополит Савватий Улан-Удэнский и Бурятский поздравил жителей республики с праздником.
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
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