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В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья

Сегодня, 12 апреля, православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

К православным обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл и попросил жителей страны по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких. Он попросил верующих молиться дома.

В Бурятии для верующих проводили онлайн-трансляцию богослужений в официальных группах Бурятской митрополии в соцсетях, на YouTube. Также два республиканских телеканала вели прямую трансляцию со службы.

Судя по всему, горожане прислушались к призывам и не пошли в храмы. Службы велись в полупустых церквях, не было привычного для крупных праздников столпотворения.

Сегодня митрополит Савватий Улан-Удэнский и Бурятский поздравил жителей республики с праздником.

религия
 
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