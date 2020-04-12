Митрополит Савватий: «Я верю, что мы справимся»

Митрополит Савватий поздравил жителей Бурятии с праздником
Митрополит Савватий поздравил жителей Бурятии с Вербным воскресеньем. Своё обращение он опубликовал на странице в Instagram.
- Господь посетил нас испытанием, нелёгким испытанием. И я каждому из вас желаю помощи божьей, желаю здоровья, чтобы вы не болели, чтобы не проводили время впустую. Я верю, что мы с вами справимся, соберёмся в храме и помолимся, - сказал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, верующих просили не посещать храмы из-за распространения коронавируса. Также сообщалось, что будут проводиться онлайн-трансляции богослужений в официальных группах Бурятской митрополии в соцсетях, на YouTube.
Митрополит Савватий поздравил жителей Бурятии с праздником
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