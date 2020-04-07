Работа управления продолжится, несмотря на пандемию
В Следственном управлении по Иркутской области создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Его возглавляет руководитель управления Андрей Бунёв, а в его состав входят заместители руководителя управления и руководители подразделений аппарата.
- Участниками оперативного штаба принимаются все необходимые организационные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. В Следственном управлении организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции. Цель принятых ограничительных мер - исключить доступ в здание Следственного управления и территориальные следственные отделы лиц с признаками острых респираторно-вирусных инфекций, - сообщили в пресс-службе областного управления Следкома.
На данный момент среди сотрудников ведомства не выявлено случаев заболевания коронавирусом.
В управлении создан план неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
В пресс-службе уточнили, что в создавшихся эпидемиологических условиях подразделения Следственного комитета продолжают работу по основному направлению деятельности – расследованию уголовных дел.
- Принятые меры и ограничения направлены на максимальное обеспечение профилактических мер и защиту как сотрудников ведомства, так и лиц, с которыми они непосредственно взаимодействуют в силу должностных обязанностей. Таким образом, продолжается нормальное функционирование ведомства, несмотря на введённые ограничительные меры, - заключили в Следкоме.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Иркутской области зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом. Вчера скончался 62-летний больной мужчина.
В Следственном управлении Иркутской области создали оперштаб по коронавирусу
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