Японская газета: «На Байкале можно применить технологии острова Хоккайдо»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Корреспондент японской газеты рассказал об экологической ситуации на Байкале



В японской газете Hokkaido Shimbun опубликовали большую статью о том, что в последние годы экологическая ситуация на озере Байкал сильно ухудшилась, а российские власти относятся к проблеме пассивно.



Корреспондент Синъя Хосокава в статье «На передовой мира. Опасность загрязнения жемчужины Сибири – озера Байкал» рассказал, что в Байкал сливают неочищенные сточные воды из различных жилых объектов, количество которых резко увеличилось. Местных жителей беспокоит качество питьевой воды, кроме того, негативное влияние распространяется на уникальные виды живых существ.



- Российские власти реагируют на возникшую ситуацию пассивно. Некоторые японские специалисты полагают, что на Байкале можно применить технологии по очистке сточных вод, которые используются на острове Хоккайдо, - пишет журналист.



Японский корреспондент сам отправился на Байкал в начале марта, он побывал на Ольхоне, где пообщался с местными жителями.



- Главная причина заключается в неочищенных сточных водах, которые попадают в Байкал из поселений. Примерно в 100 прибайкальских поселках, включая Ольхон, нет водопровода и очистных сооружений. На самом деле сточные воды правильно вывозить при помощи вакуумных машин, однако, по словам одного из жителей Ольхона, гостиницы экономят на этом и ночью насосом откачивают грязную воду в озеро. Из старых домов канализационные воды также просачиваются в Байкал через реки и почву. По некоторым оценкам, не проходит очистку около 90% сточных вод. Озеро загрязняют не только прибрежные строения. В воду также попадают химические вещества с заводов и сельскохозяйственных угодий. В этом месяце была обнародована информация, что в крови байкальской нерпы, которая обитает только в чистой воде, уровень ртути превышает норму. Эксперты отмечают опасность попадания в Байкал вредных веществ, хранящихся на бумажной фабрике, закрытой семь лет назад, - пишет автор.



Корреспондент японской газеты задался вопросом, как можно сохранить Байкал – одно из красивейших мест на Земле.



- Профессор Токийского университета Масуми Ямамуро рассказал о «мыльном движении» в Японии, возникшем в 1970-е годы в связи с цветением крупнейшего японского озера Бива микроорганизмами красного цвета. В ходе этого движения люди призывали отказаться от синтетических моющих средств, содержащих фосфаты, вызывающие цветение, в пользу мыла. Правительство России в ближайшее время намерено принять закон об ограничении в прибайкальском регионе торговли моющих средств, содержащих фосфаты.



Также российские власти планируют оснастить жилые объекты септическими ёмкостями. «Можно применить технологии по очистке сточных вод, которые используются на острове Хоккайдо», — отмечает профессор Ямамуро. По его словам, микроорганизмы, используемые для очистки сточных вод, обычно имеют низкую активность при низких температурах; у Японии есть ноу-хау, разработанные специально для холодных регионов, - заключил автор.

