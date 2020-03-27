14 творческих проектов будут реализованы уже в этом году
В Улан-Удэ 25 марта прошла комиссия по предоставлению грантов в области культуры правительства Бурятии. В этом году размер премии грантов увеличился с 500 тысяч до 800 тысяч рублей. В итоге гранты по 800 тысяч рублей получат четыре театра, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
- Русский драматический театр имени Н.А. Бестужева - на реализацию проекта «Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год пятый»;
- Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» - на реализацию творческого проекта «Театр и школа: Байкальский эксперимент»;
- Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» - на реализацию творческого проекта «Ульгэртэ хурэхэ зам»;
- Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева - на реализацию проекта «Постановка спектакль «Судьба в чемодане».
Гранты в размере 100 тысяч рублей получат также Национальный музей Бурятии на реализацию творческого проекта «Фестиваль пушкинской поэзии»; республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» на реализацию творческого проекта «Агиды давлавур» («Песни тайги»); Республиканская детско-юношеская библиотека на реализацию творческого проекта «Книжный видеоблог «Детская полка»; Республиканский центр народного творчества на проект «Республиканский фестиваль-конкурс искусства горлового пения «Дыхание земли».
Кроме этого, по 100 тысяч на реализацию своих проектов должны получить ещё шесть учреждений - музей истории города Улан-Удэ, дом культуры Кабанского района, культурно-досуговое объединение МО г. Северобайкальск, межпоселенческий культурно-досуговый центр (с. Турунтаево, Прибайкальский район), региональный общественный фонд старобурятского искусства «Буряад зураг» и культурный центр «Благость».
В Бурятии учреждениям культуры выделят более 4 млн рублей
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