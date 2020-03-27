Забайкальцы избили своих знакомых и сожгли их в доме

Тела приятелей они скинули в подполье



22 марта при тушении пожара жилого дома в Забайкальском крае были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Хилокскому району возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух человек.



Следователи осмотрели место происшествия, с помощью криминалистической техники изъяты предметы и образцы веществ, имеющих значение для расследования дела. Установлены личности убитых, это два местных жителя 35 и 40 лет. Тела мужчин находились в подполье дома. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчин. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступления.



В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в совершении преступления задержаны 33 и 30-летний жители Хилка. Они допрошены и признались в убийстве.



По данным следствия, мужчины, находясь в гостях у одного из потерпевших, в ходе ссоры избили их и сбросили их в подполье. После этого подожгли дом и сбежали.



Ранее одному из задержанных предъявлено обвинение, мужчину заключили под стражу. Сегодня следователи предъявят обвинение второму задержанному и направят ходатайство о его аресте в суд.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.





