В Бурятии утвердят план поддержки малого и среднего бизнеса

Это произойдет до конца недели



Сегодня в правительстве Бурятии состоялась пресс-конференция главы республики Алексея Цыденова с участием журналистов, блогеров и представителей общественности. Одной из тем для обсуждения стала коронавирусная инфекция и то, как пандемия влияет на малый и средний бизнес.



Предпринимательница из Улан-Удэ Ритта Котлыкова задала главе республики важный вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее она записала видеообращение к главе в соцсетях, в котором поделилась своими переживаниями о ведении бизнеса в такой ситуации.



- Кризис нас уже застиг. Последствия этой страшной пандемии трудно оценить. Сейчас в зоне риски практически все предприятия малого и среднего бизнеса. Мы как предприниматели хотим понимать, какого рода поддержку нам можно ждать, если всё-таки наши предприятия закроются? – сказала бизнесвумен в своём обращении.



Алексей Цыденов на пресс-конференции ответил, что понимает, насколько тяжело бизнесу в нынешних ситуациях.



- Есть план, утверждённый премьер-министром, он касается и налоговых послаблений, и субсидированных процентных ставок, и внесения изменений в нормативы банка. В первую очередь, поддерживается малый и средний бизнес. Мы вырабатываем свой план поддержки в дополнение к федеральному, который касается наших местных налогов. Мы понимаем, что бизнесу сейчас тяжело, что это не однодневная ситуация, - ответил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии добавил, что республиканский план поддержки будет утверждён до конца недели.





