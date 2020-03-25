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В Бурятии утвердят план поддержки малого и среднего бизнеса

В Бурятии утвердят план поддержки малого и среднего бизнеса
Общество,  Фото:pixabay.com
Это произойдет до конца недели

Сегодня в правительстве Бурятии состоялась пресс-конференция главы республики Алексея Цыденова с участием журналистов, блогеров и представителей общественности. Одной из тем для обсуждения стала коронавирусная инфекция и то, как пандемия влияет на малый и средний бизнес.

Предпринимательница из Улан-Удэ Ритта Котлыкова задала главе республики важный вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее она записала видеообращение к главе в соцсетях, в котором поделилась своими переживаниями о ведении бизнеса в такой ситуации.

- Кризис нас уже застиг. Последствия этой страшной пандемии трудно оценить. Сейчас в зоне риски практически все предприятия малого и среднего бизнеса. Мы как предприниматели хотим понимать, какого рода поддержку нам можно ждать, если всё-таки наши предприятия закроются? – сказала бизнесвумен в своём обращении.

Алексей Цыденов на пресс-конференции ответил, что понимает, насколько тяжело бизнесу в нынешних ситуациях.

- Есть план, утверждённый премьер-министром, он касается и налоговых послаблений, и субсидированных процентных ставок, и внесения изменений в нормативы банка. В первую очередь, поддерживается малый и средний бизнес. Мы вырабатываем свой план поддержки в дополнение к федеральному, который касается наших местных налогов. Мы понимаем, что бизнесу сейчас тяжело, что это не однодневная ситуация, - ответил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии добавил, что республиканский план поддержки будет утверждён до конца недели.


глава Бурятии правительство РБ бизнес
 
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