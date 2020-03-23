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В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак

В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сообщают, что компания круглосуточно принимает заявки на отлов животных

Сегодня, 23 марта, комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ и подрядной организацией ООО «МИК» был заключён муниципальный контракт на оказание услуг по отлову собак. По условиям контракта организация приступает к отлову безнадзорных животных с момента его подписания.

- С сегодняшнего дня и до конца 2020 года ООО «МИК» должно обеспечить отлов, содержание, лечение, вакцинацию 2395 собак, а также другие мероприятия, предусмотренные Федеральным законом номер 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», - сообщает управление по информационной политике.

Сумма, на которую заключён контракт ‐ 8 410 230 рублей.

Для оформления заявки на отлов безнадзорного животного необходимо указать следующую справочную информацию: ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных, а также их примерное количество и приметы.

В мэрии сообщают, что телефон службы по отлову собак ООО «МИК» будет работать круглосуточно. Оставить заявку можно по номеру: 63-39-63, либо: 89025633963. Также жители могут направить обращение на электронную почту: svarb74@mail.ru

бродячие животные
 
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