В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак

В мэрии сообщают, что телефон службы по отлову собак ООО «МИК» будет работать круглосуточно. Оставить заявку можно по номеру: 63-39-63, либо: 89025633963. Также жители могут направить обращение на электронную почту: svarb74@mail.ru





Сегодня, 23 марта, комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ и подрядной организацией ООО «МИК» был заключён муниципальный контракт на оказание услуг по отлову собак. По условиям контракта организация приступает к отлову безнадзорных животных с момента его подписания.- С сегодняшнего дня и до конца 2020 года ООО «МИК» должно обеспечить отлов, содержание, лечение, вакцинацию 2395 собак, а также другие мероприятия, предусмотренные Федеральным законом номер 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», - сообщает управление по информационной политике.Сумма, на которую заключён контракт ‐ 8 410 230 рублей.Для оформления заявки на отлов безнадзорного животного необходимо указать следующую справочную информацию: ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных, а также их примерное количество и приметы.