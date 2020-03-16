Жители региона поздравляют его в соцсетях
Глава Бурятии сегодня, 16 марта, празднует 44-й день рождения. Жители республики сейчас активно поздравляют Алексея Цыденова в соцсетях:
«Поздравляю с Днем рождения, Алексей Самбуевич!»
«С днём рождения! Так держать! Успехов, здоровья и терпения!»
«Алексей Самбуевич!!! С Днем Рождения!!!»
«С днем рождения Вас! Главное, терпения. За столь короткий срок успели сделать так много для Бурятии. А сколько еще впереди! Спасибо Вашим родителям за воспитание хорошего сына!»
«Алексей Самбуевич с днём рождения вас»
В прошлом году глава Бурятии в свой день рождения находился на фестивале скорости «Байкальская миля». В 2018 году 16 марта у руководителя региона состоялась встреча с блогерами, на которой ему презентовали чёрный торт. На встрече были такие персоны, как лидер КВН Чингис Болотов, известный шеф-повар Андрей Малханов, Ира Геранина, Анна Чемусова, модель Виктория Дашиева, Валерий Скосырский и другие.
Встреча прошла в непринуждённой обстановке – Алексей Цыденов шутил, делал селфи с медийными персонами и разрезал врученный им чёрный торт с ягодами.
Алексей Цыденов сегодня отмечает день рождения
Общество, Фото:
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