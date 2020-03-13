Два бурятских КВНщика поборются за 5 млн в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ





Программу с участием ребят покажут сегодня вечером.



Возрастное ограничение – 16+.









Сегодня за приз в пять миллионов рублей в шоу «Comedy Баттл» (16+) поборется дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня», в составе которого КВНщики команды «Берег Байкала» 23-летний Пурбо Ринчинов и 21-летний Александр Найданов. «Участие в проекте станет для ребят новой ступенькой в юмористической карьерной лестнице и на сцене они покажут миниатюру о ссоре двух друзей», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.- Мои и Сашины друзья и близкие, конечно, в курсе, что мы участвуем в «Comedy Баттл» на ТНТ. Все рады, активно нас поддерживают. Я бы сказал, что за нас вся Бурятия. Есть груз ответственности, волнение… Как без этого? Могу сказать, что мы выделяемся на фоне других участников и миниатюрами, которые покажем, и нашим азиатским колоритом. Так что, друзья, смотрите и болейте за нас, - поделился Пурбо.Александр Найданов выложил на своей странице в Instagram короткие ролики со съёмок. В одном видео ребята репетируют падение с поднимающейся сцены, во втором ролике комики общаются с членами жюри. Показан момент, когда стендап-комик Руслан Белый по ошибке называет Пурбо «Турбой».