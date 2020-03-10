В Улан-Удэ подвели итоги конкурса среди балетмейстеров

Новый танцевальный проект помог раскрыться многим талантам



В Бурятском республиканском хореографическом колледже завершился очередной этап I хореографического конкурса имени народного артиста РСФСР П.Т.Абашеева.



Победителем в номинации «Балетмейстер – постановщик» стал Алдар Кынзыбеев за балетмейстерские работы «Ромео и Джульетта» и «Пепел». Лауреатом 2 степени стала артистка балета БГАТОИБ Алиса Шикина за постановку «Размышление». Лауреатом 3 степени стал Булат Балдандашиев за балетмейстерскую работу «Мориной соло».



В номинации «Юный балетмейстер» победили:

1 место – Анастасия Васильева, ученица 5/9 класса за номер «Сэдьхэл».

2 место – Юлия Хан, ученица 1/8 класса – «Голоса в моей голове».

3 место – Валерия Карнышова, студентка 1 курса – «Help me».



В период подготовки к конкурсу учащиеся приобрели бесценный опыт работы с профессиональными хореографами-постановщиками республики Бурятии, обогатились новыми знаниями в области балетмейстерского искусства. Творческий конкурс в номинации «Балетмейстерское искусство» ещё полнее раскрыл возможности и таланты учащихся и студентов, значительно пополнился сценический репертуар учащихся колледжа.



Новая хореография победителей-балетмейстеров и лауреатов номинации «Исполнительское мастерство» будет показана на гала-концерте и награждении лауреатов 12 марта в 18:00 в колледже искусств им.П.И. Чайковского (6+). Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

