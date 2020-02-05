Вышел тизер снятого в Бурятии таинственного фильма

На YouTube накануне появился тизер короткометражного фильма «Здесь никого нет?», снятого в Баргузинском районе Бурятии. Режиссёр ленты - внучка известного бурятского поэта Дондока Улзытуева Ая-Ганга Улзытуева.
- Основное действие разворачивается в отдалённом районе Бурятии неслыханной красоты. Эта часть съёмок позади. Осталось доснять московскую часть. Поэтому я в срочном порядке ищу продюсера в Москве! Увлечённого кинопроцессом человека, желающего реализовать и выпустить в свет красивое, тонкое, атмосферное кино с важным посылом аудитории, уникальной фактурой и большим потенциалом на кинофестивалях – и не только, - написала режиссёр под опубликованным видео.
Тизер получился мистическим и интригующим. По сюжету, приехавший в республику, судя по всему, в командировку, молодой человек после аварии оказывается в странной заброшенной деревне. Людей вокруг него нет, только старые здания и дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», снималась картина осенью 2019 года. Главную роль в фильме исполнил российский актёр Никита Юранов.
Сюжет картины пока не раскрывается.
- Это красивая, атмосферная история об обретении человеком утраченной гармонии бытия, которая разворачивается большей частью в Бурятии, но будет близка и понятна каждому, независимо от этнической принадлежности и местоположения, - сообщили ранее об идее фильма участники проекта.
Также они отмечали, что идею и сценарий фильма горячо поддерживают мастера Аи Улзытуевой – мэтры российского кино Владимир Хотиненко, Павел Финн и Владимир Фенченко. В 2018 году она окончила их мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссёров.
- Вместе с режиссёром над фильмом работает команда молодых, амбициозных и талантливых профессионалов: из Москвы прилетают актёры, оператор-постановщик, художник-постановщик и звукорежиссёр. Все они имеют опыт работы в кино и театре и получили высшее образование по специальности или учатся в ведущих профильных вузах страны, - рассказывали в сентябре члены команды.
В июне 2019 года режиссёр стала победителем республиканского питчинга кинопроектов, организованного министерством культуры Бурятии при поддержке Союза кинематографистов России, в категории «Игровое короткометражное кино» с проектом «Здесь никого нет».