В Бурятии военные опробовали новые автоматы Калашникова

Также стрельбы производились из других орудий



Военнослужащие Бурятии, в рамках интенсивной боевой подготовки подразделений, выполнили нормативы по стрельбой из различного стрелкового оружия, в том числе и из новейшего автомата Калашникова АК-12.



Мотострелковые, разведывательные подразделения и подразделение снайперов выполняли боевые стрельбы из ПК, АК-74, СВД, крупнокалиберного пулемета «Корд», автомата Калашникова АК-12.



Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила стрельбы.



В ходе боевых стрельб отработаны вопросы скрытного перемещения, оборудования и маскировки огневых позиций, после чего в составе взводов выполнили ведение обороны с переходом в контратаку. С целью остановить передовые группы условного противника были выполнены нормативы по метанию ручных гранат.



В свою очередь, экипажи БМП отрабатывали оперативное перемещение во фланги, занятие позиций, высадку из боевых машин и открытие огня по различным мишеням.



Часть занятий по огневой подготовке проводилась ночью с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки.



К занятиям привлекалось около четыре тысяч военнослужащих. Боевые стрельбы проводились на трёх полигонах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





