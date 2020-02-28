Ледовая гонка квадроциклистов в Иркутске соберёт около 60 участников

Приедут спортсмены из Ангарска, Слюдянки и Улан-Удэ
Ледовая гонка «Extreme-ALL Fest» состоится около музея-ледокола «Ангара» в Иркутске 29 февраля. Участниками мероприятия в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020» станут порядка 60 представителей Иркутска, Ангарска, Слюдянки, а также Улан-Удэ.
Гонщики выявят победителей и призёров в трёх классах – «Стандарт», «Шип» и «Суперболт». Для гостей мероприятия проведут развлекательную программу с подарками от партнёров. Кроме того, на месте организуют работу фуд-кортов и установят теплые палатки для обогрева.
- «Extreme-ALL Fest» – это уникальная ледовая гонка, целью которой является популяризация активного отдыха и развитие технических видов спорта в Иркутской области, – передаёт слова организаторов пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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