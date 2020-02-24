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24 Февраля

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В Бурятии Белый Старец принял сказочных гостей в своей резиденции

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Сагаалгана в Этнографическом музее

24 февраля Сагаалган в Улан-Удэ масштабно отметили на нескольких площадках. Старт празднику был дан на площади Советов. Городской театрализованный праздник собрал множество зрителей. Церемония началась с зажжения огня и ритуального подношения Духу Огня белой пищи. Затем состоялась концертная программа, турнир по разбиванию хребтовой кости, а также массовый ёхор.

Днём празднование переместилось в ФСК, где устроили «главный» праздничный концерт, работали выставки, ярмарка, мастер-классы.

Во второй половине дня Сагаалган отметили и в Этнографическом музее народов Забайкалья. Здесь гостей ждал Белый Старец Сагаан Убгэн.

Бурятия каждый год становится местом встречи сказочных Дедов Морозов. В этот раз в гости к Сагаан Убгэну в дни празднования Сагаалгана приехали Байкальский Дед Мороз из Иркутска и Тол Бабай из Удмуртии.

Сагаан Убгэн также ездит в гости к другим Дед Морозам по приглашению того или иного сказочного персонажа. Так, в декабре 2019 году он ездил в Удмуртию по приглашению Тол Бабая, где в свою очередь, пригласил его на праздник Сагаалгана в Бурятию.

Гости музея увидели театрализованную программу «Сказочный Сагаалган-2020» с участием артистов фольклорных ансамблей. Дети смогли принять участие в анимационном квесте по комплексам музея, познакомиться и сфотографироваться со сказочными персонажами. 
Сагаалган Дед Мороз
 
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