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Стартовал музыкальный фестиваль «Братск – Зальцбург – Братислава»

Стартовал музыкальный фестиваль «Братск – Зальцбург – Братислава»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Братска
Первые два тура пройдут в Иркутской области

В Иркутской области готовятся к проведению II международного музыкального фестиваля «Братск – Зальцбург – Братислава». О ходе подготовки к фестивалю доложили мэру Братска на аппаратном совещании в администрации города.

Фестиваль для юных музыкантов проходит в Братске второй раз. На него съезжаются талантливые музыканты со всего мира. В 2018 году в город приехали 149 солистов из России, ближнего и дальнего зарубежья: Японии, Китая, Кореи, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. По итогам финала конкурса, который проходил в Зальцбурге, гран-при было присуждено воспитаннику объединённой детской школы искусств №3 Братска Савелию Тютину.

- Мы всегда поддерживаем начинания наших детей. И этот фестиваль для юных братчан — уникальный шанс реализовать себя в будущем. Уверен, что гости и участники фестиваля запомнят Братск, как самый гостеприимный город Сибири, - подчеркнул мэр города Сергей Серебренников.

В этом году в Братске проходит два тура конкурса. Во время первого этапа, который завершается на этой неделе, эксперты отсматривали выступления претендентов по видеосвязи. На втором этапе, прошедшие отбор выступят на лучших концертных площадках Братска.

12 февраля представители мэрии, школы и лесопромышленного комплекса приняли участие в оргкомитете по подготовке к фестивалю. На оргкомитете стало известно, что участники прибудут в Братск к началу второго тура конкурса, он состоится с 9 по 13 апреля. В составе жюри фестиваля будут авторитетные эксперты музыкального мира: австрийский скрипач, профессор университета «Mozarteum» Луц Лесковиц; директор института имени Леопольда Моцарта для одарённых детей (Зальцбург, Австрия) Андреас Вебер; профессор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Андрей Кугаевский и другие известные музыканты.

На сегодняшний день от участников поступило 180 заявок. Не все из претендентов прошли отбор. Ожидается, что на фестивале покажут 120 номеров. В них примут участие около 300 человек. На конкурс заявились музыканты из Иркутска, Ангарска, Красноярска, Кемерово, Омска, Новосибирска, Кемерово, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Улан-Удэ. Много гостей приедут из-за рубежа: ЮАР, Кореи, Японии, Китая, Казахстана, Словакии.

Финальный третий тур международного фестиваля будет проходить в австрийском Зальцбурге и в столице Словакии Братиславе в конце июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

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конкурс фестиваль Музыкальный фестиваль Братск Иркутская область
 
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