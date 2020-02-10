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С улиц Улан-Удэ вывезено более двух тысяч кубометров снега

С улиц Улан-Удэ вывезено более двух тысяч кубометров снега
Общество,  Фото:Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ
В работе задействовано 57 единиц техники

За выходные с улиц Улан-Удэ вывезено 2432 кубометров снега, рассыпано 76 тонн песка.

Уборка снега выполнялась на улицах: Калинина, Свердлова, Банзарова, Кирова, Коммунистическая, Профсоюзная, Комсомольская, Ботаническая, Комарова, Столичная, Родины, Н. Петрова, Цивилева, Чертенкова, Сенчихина, Ключевская, Лебедева, Пищевая, Калашникова, Жердева, Шумяцкого, Тулаева, Тобольская, Конечная.

Работы по уборке производили также на Удинском и Богатырском мостах. На дорогах города задействовали 57 единиц техники, сообщает комитет городского хозяйства.


КГХ уборка снега
 
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