В работе задействовано 57 единиц техники
За выходные с улиц Улан-Удэ вывезено 2432 кубометров снега, рассыпано 76 тонн песка.
Уборка снега выполнялась на улицах: Калинина, Свердлова, Банзарова, Кирова, Коммунистическая, Профсоюзная, Комсомольская, Ботаническая, Комарова, Столичная, Родины, Н. Петрова, Цивилева, Чертенкова, Сенчихина, Ключевская, Лебедева, Пищевая, Калашникова, Жердева, Шумяцкого, Тулаева, Тобольская, Конечная.
Работы по уборке производили также на Удинском и Богатырском мостах. На дорогах города задействовали 57 единиц техники, сообщает комитет городского хозяйства.
С улиц Улан-Удэ вывезено более двух тысяч кубометров снега
Общество, Фото:
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