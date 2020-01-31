Также уменьшился автобусный парк республики
Бурятстат подвёл итоги работы пассажирского автомобильного транспорта в республике за 2019 год. Согласно данным, общественный транспорт в прошлом году перевёз 69,7 миллионов пассажиров, что на 8 процентов меньше по сравнению с 2018 годом.
Пассажирооборот за прошлый год составил 1594 млн пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с 2018 годом на 4,4 процента.
- На конец 2019 года автобусный парк Бурятии насчитывал 2,2 тысяч, что на 12 процентов меньше, чем в 2018 году. Число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения, составило 20 единиц, что на 25 процентов больше 2018 года, - сообщили в пресс-центре Бурятстата.
В Бурятии на 4% уменьшился пассажирооборот общественного транспорта
Общество, Фото:
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