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В Бурятии на 4% уменьшился пассажирооборот общественного транспорта

В Бурятии на 4% уменьшился пассажирооборот общественного транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также уменьшился автобусный парк республики

Бурятстат подвёл итоги работы пассажирского автомобильного транспорта в республике за 2019 год. Согласно данным, общественный транспорт в прошлом году перевёз 69,7 миллионов пассажиров, что на 8 процентов меньше по сравнению с 2018 годом.

Пассажирооборот за прошлый год составил 1594 млн пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с 2018 годом на 4,4 процента.

- На конец 2019 года автобусный парк Бурятии насчитывал 2,2 тысяч, что на 12 процентов меньше, чем в 2018 году. Число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения, составило 20 единиц, что на 25 процентов больше 2018 года, - сообщили в пресс-центре Бурятстата. 

общественный транспорт Бурятстат
 
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