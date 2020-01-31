Подготовка началась раньше обычного срока по причине относительно тёплой зимы
В Бурятии военнослужащие инженерных подразделений ВВО приступили к подготовке проведения профилактических мероприятий в паводкоопасный период.
В рамках специальных занятий военные инженеры изучат схемы закладок, методики расчёта зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, изучат карты рек, где существует потенциальная угроза подтопления населённых пунктов, а также особенности проведения взрывных работ на водоёмах.
Занятия организованы раньше обычного срока по причине относительно тёплой зимы, в связи с чем прогнозируется раннее вскрытие рек региона.
В подготовке к возможному участию в мероприятиях по контролю за ледовой обстановкой и защите гидросооружений на реках Бурятии с началом паводкоопасного периода будут задействованы более 300 военнослужащих и около 30 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные инженеры готовятся борьбе с ледовыми заторами
Общество, Фото:
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