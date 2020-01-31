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В Бурятии военные инженеры готовятся борьбе с ледовыми заторами

В Бурятии военные инженеры готовятся борьбе с ледовыми заторами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подготовка началась раньше обычного срока по причине относительно тёплой зимы

В Бурятии военнослужащие инженерных подразделений ВВО приступили к подготовке проведения профилактических мероприятий в паводкоопасный период.

В рамках специальных занятий военные инженеры изучат схемы закладок, методики расчёта зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, изучат карты рек, где существует потенциальная угроза подтопления населённых пунктов, а также особенности проведения взрывных работ на водоёмах.

Занятия организованы раньше обычного срока по причине относительно тёплой зимы, в связи с чем прогнозируется раннее вскрытие рек региона.

В подготовке к возможному участию в мероприятиях по контролю за ледовой обстановкой и защите гидросооружений на реках Бурятии с началом паводкоопасного периода будут задействованы более 300 военнослужащих и около 30 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
ВВО ледовые заторы
 
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