Участников будут оценивать жюри из России, Монголии и Кубы
III Байкальский международный арт-фестиваль «Vivat, талант!» пройдёт с 31 января по 2 февраля в Иркутске. Участие в мероприятии примут более пяти тысяч человек из разных стран.
В программу фестиваля включены конкурсные прослушивания по номинациям хореография, театральное творчество, инструментальное и вокальное исполнительство. Участвовать будут как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности. Оценивать мастерство участников будут деятели культуры и искусства из России, Монголии и Кубы. Кроме конкурсной программы состоятся мастер-классы членов жюри и круглые столы.
Байкальский международный арт-фестиваль «Vivat, талант!» становится традиционным для Иркутской области. Уже третий год подряд он собирает и объединяет творческую молодёжь России и зарубежных стран. В 2019 году в фестивале приняли участие более четырёх тысяч человек, это 265 солистов и 162 творческих коллектива. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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Байкальский международный арт-фестиваль стартует в Иркутске
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