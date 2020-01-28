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В Бурятии изучают загадочный летающий объект

В Бурятии изучают загадочный летающий объект
Общество,  Фото:vk.com/bur_anomal
Впрочем, исследователей смутило, насколько чётким получилось изображение

Фотография неопознанного летающего объекта появилась в соцсети «Одноклассники» в группе «Все объявления Кабанского района» два дня назад. На снимок обратили внимание исследователи непознанного из группы «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

«26 января 2020 года был опубликован этот снимок, с объектом, напоминающим классическое НЛО-летающую тарелку. Утверждается, что сделал его некий школьник в селе Кабанск, в этот день, на телефон. Ищем любую дополнительную информацию и автора снимка», - говорится в сообщении.



Впрочем, сразу же возникли вопросы о реалистичности данной фотографии.

- Изображение подозрительно чёткое. Так получится только в случае зависания объекта на одном месте. Не исключён фотомонтаж. Светлый ореол по контуру, возможно, след вставки изображения, - прокомментировал «Байкал-Daily» исследователь аномальных и паранормальных явлений Борис Машкович.

Так что информация пока остаётся на проверке.

В 2018 году уже была раскрыта тайна сразу двух таинственных «НЛО», которые запечатлели в Бурятии очевидцы. В одном случае это оказался квадрокоптер, в другом – сигнальные ракеты военных.

При этом до сих пор остаётся неизвестным, что за светящийся объект попал на видео в промышленной зоне Улан-Удэ в апреле. Он нёсся с огромной скоростью – до 220 км/час, при том, что погода была безветренная. Вскоре эксперты обработали видео и заявили: сам ролик является подлинным.   
НЛО параномальные явления
 
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