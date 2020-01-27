Шахматист из Бурятии выиграл международный турнир в Москве



23 января в Москве прошёл блиц-турнир по шахматам «Moscow Open-2020» среди детей 2005 года рождения и младше. Уверенно выиграл на международном турнире школьник из Бурятии, юный мастер ФИДЕ 12-летний Эрдэм Хубукшанов.



Всего Эрдэм набрал 7,5 очков из 9, в турнире же участвовали 99 шахматистов, 9 место в этом же турнире занял Чындыгыр Тамерлан.



В турнире 2009 года рождения и младше из 130 участников на восьмом месте оказался Роман Сымбелов из Бурятии.



Среди девочек 2005 года рождения и младше на восьмом месте Номина Дармаева, на девятом - Дарима Саргаева.



Также 20-21 января победителем этапа Кубка России по быстрым шахматам во Владивостоке стал международный гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Жамсаран оторвался от своих преследователей на целых 2 очка, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

