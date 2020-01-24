Известный критик Нияз Игламов провёл лекцию для актёров улан-удэнских театров

Лекция затронула разные аспекты актёрского мастерства



23 января в фойе Бурятского драматического театра член экспертного совета российской национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель литературно-драматической части Татарского государственного академического театра имени Камала, программный директор международного фестиваля тюркских театров «Науруз», театральный критик Нияз Игламов провёл лекцию на тему «Актёр 21 века: теория и практика», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Лекция затронула разные аспекты актёрского мастерства: систему Станиславского в национальных театрах, современный театр и театр прошлого, актёрское мастерство как призвание, европейский театр и театр российский, театральную педагогику, с какими проблемами сталкиваются режиссёры и т.д.



В своей лекции Нияз Игламов отметил, что театр не стоит на месте, а подвергается изменениям.



- Я не сторонник говорить - раньше было хорошо, а сейчас плохо. Ни один театр не стоит на месте, театр меняется. Так складывается, что по прошествии многих столетий можно дать более или менее объективную оценку. Что сейчас происходит – это более или менее отражает наше время. В любом спектакле драматического театра в основе его сюжета лежит драматическая коллизия. Этим же и наполнена наша жизнь. Есть социальный театр, а есть театр, который далёк от итальянского театра, а есть тотальный театр. Сегодня, как говорит Лоевский, театр может быть везде. Наша сегодняшняя задача усложняется оттого, что изменился контекст. В 70-ые -80-ые годы театр ­– это популярное досуговое направление. Люди любили ходить в театр. Сегодня мы видим, что театры не конкурируют друг с другом. В стратегическом плане – это хорошо, когда на постановки ходят люди. Тогда в театре есть репертуар, и руководство знает, что нужно зрителям, - рассказал Нияз Игламов.



Критик объяснил, почему люди перестают ходить в театр.



- Сегодня человек больше работает, он больше занят, и культура выхода в свет по вечерам утрачивается. И за каждого зрителя нам приходится бороться. И идея тотального театра привязана к поиску новых тем, зачем нужны новые темы, затем, чтобы передать новые смыслы. Но зрителю сегодня не очень нужны эксперименты. Зритель говорит, что чернуха в театре ему не нужна, они и так видят её на экранах ежедневно. Зритель хочет видеть в театрах: доброе, вечное, разумное, счастливое. Они хотят отдохнуть и не напрягаться. Мы не можем игнорировать запрос зрителя и вынуждены идти на компромисс. В советское время – это одна система компромиссов, в наше время другая, - заключил критик.



Нияз Игламов пробудет в Бурятии до 25 января. Сегодня, 24 января, состоялась вторая лекция критика «Современные национальные театры России: перспективы и тупики».



Нияз Игламов уже знаком с республикой и Бурятским драматическим театром. Театровед выступал членом жюри на III международном фестивале национальных театров «Алтан Сэргэ», который проходил в Улан-Удэ в 2016 году.



Известному театральному критику из Казани будут показаны два премьерных спектакля 2019 года – «Ботогон» ( «Верблюжонок» ) режиссёра Сойжин Жамбаловой и «Аламжи» режиссёра Артёма Устинова. В основу обеих постановок лёг бурятский эпос.





