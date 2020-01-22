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Российские синхронистки приедут на сборы в Улан-Удэ летом

Российские синхронистки приедут на сборы в Улан-Удэ летом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сборы у спортсменок начнутся 15 июля и продлятся практически две недели

Сборная России по синхронному плаванию проведёт в очередной раз в Улан-Удэ подготовительные учебно-тренировочные сборы перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов в соцсети.

- Сборы начнутся 15 июля и продлятся практически две недели, - написал он в «Инстаграме».



В 2019 году перед чемпионатом мира российские синхронистки почти три недели тренировались в столице Бурятии. Бассейн физкультурно-спортивного комплекса подошёл всем требованиям команды. Тренировки проходили по 11 часов.

В подарок улан-удэнцам синхронистки дали показательное выступление. Вход на него был бесплатным, но по посадочным талонам. Ажиотаж был огромным – билеты «смели» всего за 15 минут, ещё до 7 часов утра.

Фоторепортаж с выступления можно посмотреть по ссылке.

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