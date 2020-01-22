Российские синхронистки приедут на сборы в Улан-Удэ летом

Сборы у спортсменок начнутся 15 июля и продлятся практически две недели
Сборная России по синхронному плаванию проведёт в очередной раз в Улан-Удэ подготовительные учебно-тренировочные сборы перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов в соцсети.
- Сборы начнутся 15 июля и продлятся практически две недели, - написал он в «Инстаграме».
В 2019 году перед чемпионатом мира российские синхронистки почти три недели тренировались в столице Бурятии. Бассейн физкультурно-спортивного комплекса подошёл всем требованиям команды. Тренировки проходили по 11 часов.
В подарок улан-удэнцам синхронистки дали показательное выступление
. Вход на него был бесплатным, но по посадочным талонам. Ажиотаж был огромным – билеты «смели» всего за 15 минут, ещё до 7 часов утра.
Фоторепортаж с выступления можно посмотреть по ссылке
.
Правительство республики выражает соболезнования родным и близким Геннадия Очировича
Комбинат закупил 32 кг круп без необходимых документов
Водитель врезался в шлагбаум
Качество очистки на сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям
Ими стали 248 учеников
Сборы у спортсменок начнутся 15 июля и продлятся практически две недели
Они отличаются от обычных техническими характеристиками и качеством
Мероприятие состоится в конце марта
Иван Шидловский рассказал о том, как Людмила Воронцова попала в основной состав сборной
Мужчина неоднократно нарушал ранее вынесенный приговор
Главе Бурятии пожаловались, что сейчас скорость интернета «только номинальная»
Стало известно, что оборудование находится в Улан-Удэ на хранении у поставщика
В учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области содержится 13233 человека
Мужчина ранее был осуждён за аналогичное преступление
«Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», отозвалась она о новой плитке