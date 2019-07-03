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В Улан-Удэ за 15 минут разобрали талоны на выступление синхронисток

В Улан-Удэ за 15 минут разобрали талоны на выступление синхронисток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заветные бесплатные талоны на показательное выступление сборной по синхронному плаванию разлетелись мгновенно

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июля в бассейне ФСК сборная России по синхронному плаванию выступит с показательной программой для улан-удэнцев. Вход на мероприятие объявили бесплатным, но по посадочным талонам, поскольку количество мест ограничено. Талоны решили раздавать сегодня с 7 часов утра в кассе ФСК.

Однако уже в 7:15 талонов уже не было. Об этом «Байкал-Daily» сообщили люди, приехавшие получить заветные талоны.

По словам кассира, уже с раннего утра были розданы все 450 билетов, в одни руки давали максимум две штуки.

Посетители рассказывают, что очередь в кассу выстроилась уже в половине седьмого утра.

Кассир отметила, что талонов не досталось даже им самим.

Платно приобрести билеты также нет возможности.

Сборная России по синхронному плаванию готовится в Улан-Удэ к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдёт с 12 по 28 июня в южнокорейском городе Кванджу.


Видео с тренировки синхронисток от главы Бурятии Алексея Цыденова:

спорт синхронное плавание
 
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