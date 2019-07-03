В Улан-Удэ за 15 минут разобрали талоны на выступление синхронисток

Видео с тренировки синхронисток от главы Бурятии Алексея Цыденова:

Сборная России по синхронному плаванию готовится в Улан-Удэ к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдёт с 12 по 28 июня в южнокорейском городе Кванджу.

Заветные бесплатные талоны на показательное выступление сборной по синхронному плаванию разлетелись мгновенно

Читают сейчас