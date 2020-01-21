Намжил Шойжилов вышел из дома и не вернулся
Улан-удэнские полицейские около месяца разыскивают 65-летнего горожанина Намжила Шойжилова. В конце декабря мужчина ушёл из дома расположенного в переулке Черкасский посёлка Горький и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщали «Байкал-Daily» родственники пропавшего, 70-летняя сожительница мужчины уснула, а проснувшись, увидела, что гражданского мужа дома нет. Женщина тут же заявила в полицию.
Мужчина азиатской внешности, плотного телосложения, на вид 65 лет, рост около 165 см. Кроме этого, Намжил Шойжилов страдает потерей памяти и уже несколько раз уходил из дома.
На момент пропажи мужчина был одет в вязанную шапку, куртку и сапоги чёрного цвета.
При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщать по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-454-51-49, 8-964-406-96-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ продолжаются поиски 65-летнего мужчины
Общество, Фото:
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