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В Улан-Удэ продолжаются поиски 65-летнего мужчины

В Улан-Удэ продолжаются поиски 65-летнего мужчины
Общество,  Фото:Ориентировка МВД
Намжил Шойжилов вышел из дома и не вернулся

Улан-удэнские полицейские около месяца разыскивают 65-летнего горожанина Намжила Шойжилова. В конце декабря мужчина ушёл из дома расположенного в переулке Черкасский посёлка Горький и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщали «Байкал-Daily» родственники пропавшего, 70-летняя сожительница мужчины уснула, а проснувшись, увидела, что гражданского мужа дома нет. Женщина тут же заявила в полицию.

Мужчина азиатской внешности, плотного телосложения, на вид 65 лет, рост около 165 см. Кроме этого, Намжил Шойжилов страдает потерей памяти и уже несколько раз уходил из дома.

На момент пропажи мужчина был одет в вязанную шапку, куртку и сапоги чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщать по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-454-51-49, 8-964-406-96-02 или 102 (112).


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