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В Улан-Удэ нашли тело мужчины, пропавшего более месяца назад

В Улан-Удэ нашли тело мужчины, пропавшего более месяца назад
Общество, 
По предварительным данным, он умер от переохлаждения

Вчера днём в лесу в 113 квартале Улан-Удэ, неподалёку от автобусной остановки, обнаружено тело разыскиваемого 65-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительной информации, мужчина умер от общего переохлаждения.

Как сообщал «Байкал-Daily», полицейские искали мужчину около месяца.Он вышел из дома в конце декабря и не вернулся. Родственники рассказывали, что мужчина страдал потерей памяти и уже несколько раз уходил из дома.


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