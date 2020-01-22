По предварительным данным, он умер от переохлаждения
Вчера днём в лесу в 113 квартале Улан-Удэ, неподалёку от автобусной остановки, обнаружено тело разыскиваемого 65-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительной информации, мужчина умер от общего переохлаждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», полицейские искали мужчину около месяца.Он вышел из дома в конце декабря и не вернулся. Родственники рассказывали, что мужчина страдал потерей памяти и уже несколько раз уходил из дома.
В Улан-Удэ нашли тело мужчины, пропавшего более месяца назад
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