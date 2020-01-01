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В Улан-Удэ неделю ищут пропавшего пенсионера

В Улан-Удэ неделю ищут пропавшего пенсионера
Общество,  Фото:предоставлено родственниками
Мужчина ушёл из дома в домашней одежде

В Улан-Удэ неделю безуспешно ищут пропавшего Намжила Шойжилова. 65-летний мужчина ушёл из дома в посёлке Горький 25 декабря 2019 года. Он проживал с сожительницей. 70-летняя женщина уснула. Проснувшись, увидела, что гражданского мужа дома нет. Женщина тут же заявила в полицию.

Мужчина страдает провалами в памяти. Из дома он уходил уже несколько раз. Предыдущий раз был в ноябре, но его нашли на следующий день возле дацана на Лысой горе.

Родственники также самостоятельно ищут пропавшего мужчину.

- Он вышел, как говорится, налегке. Курточка лёгкая домашняя, шапочка, трико, суконная обувь, а в те дни уже стояли морозы под 40 градусов. Говорили, что его видели в районе магазина «Два кита», мы всё проверили, не нашли. Вчера его старшая сестра рассказала, что обращалась к шаману. Он сказал, что он якобы находится где-то здесь недалеко от дома, но уже неживой, - рассказала «Байкал-Daily» родственница пропавшего мужчины Луиза.

Родня обошла ближайшие овраги, кладбище, которое находится недалеко от дома, но не нашли мужчину. Также они обзвонили морги и больницы – такой человек не поступал.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию о пропавшем подтвердили, и сообщили, что розыск продолжается.

Был одет: в серую куртку, тёмные спортивные брюки, чёрную обувь. 
Рост 160 см., плотного телосложения. 

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, родственники просят обращаться по телефонам: 89025627278; 89247540040



розыск
 
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