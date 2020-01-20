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«Больше никогда не возвращайся домой»: Появились подробности потерявшейся малышки в Улан-Удэ

«Больше никогда не возвращайся домой»: Появились подробности потерявшейся малышки в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина, которая привела малышку в полицию, опубликовала пост в соцсети

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 января на улице Маяковского в Улан-Удэ горожане заметили одинокую пятилетнюю девочку. Малышку передали полицейским, а информацию о ней разослали по соцсетям и СМИ. Переночевать малышке пришлось в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Вскоре мама девочки была установлена, малышку узнали родственники.

В паблике «Аноним 03» появился пост улан-удэнки, которая и привела девочку в полицию. Женщина довольно эмоционально описала события того вечера.

- Я в эмоциональном шоке! Возвращались семьёй домой из гостей. На улице Маяковского, 1 увидели фигурку маленькой девочки, время 23:30, мороз, а она одна-одинёшенька. Супруг развернул авто, мы подъехали, рядом уже находился молодой человек. Он уже узнал, что малышку на улицу выгнала мать, - пишет подписчица «Анонима».

Затем малышку посадили в машину и отвезли в ближайшее отделение полиции.

- По дороге узнали, что ей 5 лет, что мама сказала ей «Больше никогда не возвращаться домой». Она такая хорошенькая, маленькая и очень сильная, сидела такая тихая и очень печальная, но не плакала, и лишь, когда говорила что-то о матери, голос начинал дрожать... - продолжила девушка.

Она призналась, что очень жалеет малышку, что ей в детском возрасте пришлось столкнуться с материнским предательством. Также она призналась, что переживает за дальнейшую судьбу девочки.

- Что же дальше будет с малышкой и её непутёвой матерью. – заключает улан-удэнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», полицейские заинтересовались, почему же в столько поздний час девочка одна оказалась на улице.

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