«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении
Сегодня Буддийская Традиционная Сангха России официально обратилась ко всем пользователям соцсетей с просьбой не использовать фотографии дацанов и лам на аватарах личных страниц, групп и интернет-каналов.
- В случаях, если эти изображения не относятся к Буддийской традиционной Сангхе России и не являются страницами или группами дацанов или связанных с ними организаций, а также личными страницами лам, просим вас убрать такие изображения с аватаров, - говорится в официальном сообщении.
В частности, Сангха обратилась к телеграм-каналу «Бурятский городовой», который «использует не принадлежащее ему/им фото XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева (на скриншотах в карусели), тем самым нарушая право личности на изображение».
- Данный канал никоим образом не связан как с Пандито Хамбо Ламой, так и с Сангхой, - отмечается в заявлении.
Буддийская традиционная Сангха России попросила внимательно относиться к использованию чужих изображений, защищённых российским законодательством об авторских правах.
- Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость, - заключили в сообщении.
Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам
Общество, Фото:
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