Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам

«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении



Сегодня Буддийская Традиционная Сангха России официально обратилась ко всем пользователям соцсетей с просьбой не использовать фотографии дацанов и лам на аватарах личных страниц, групп и интернет-каналов.



- В случаях, если эти изображения не относятся к Буддийской традиционной Сангхе России и не являются страницами или группами дацанов или связанных с ними организаций, а также личными страницами лам, просим вас убрать такие изображения с аватаров, - говорится в официальном сообщении.



В частности, Сангха обратилась к телеграм-каналу «Бурятский городовой», который «использует не принадлежащее ему/им фото XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева (на скриншотах в карусели), тем самым нарушая право личности на изображение».



- Данный канал никоим образом не связан как с Пандито Хамбо Ламой, так и с Сангхой, - отмечается в заявлении.



Буддийская традиционная Сангха России попросила внимательно относиться к использованию чужих изображений, защищённых российским законодательством об авторских правах.



- Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость, - заключили в сообщении.





