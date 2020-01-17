 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Января

16 Января

Популярное

Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам

Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении

Сегодня Буддийская Традиционная Сангха России официально обратилась ко всем пользователям соцсетей с просьбой не использовать фотографии дацанов и лам на аватарах личных страниц, групп и интернет-каналов.

- В случаях, если эти изображения не относятся к Буддийской традиционной Сангхе России и не являются страницами или группами дацанов или связанных с ними организаций, а также личными страницами лам, просим вас убрать такие изображения с аватаров, - говорится в официальном сообщении.

В частности, Сангха обратилась к телеграм-каналу «Бурятский городовой», который «использует не принадлежащее ему/им фото XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева (на скриншотах в карусели), тем самым нарушая право личности на изображение».

- Данный канал никоим образом не связан как с Пандито Хамбо Ламой, так и с Сангхой, - отмечается в заявлении.

Буддийская традиционная Сангха России попросила внимательно относиться к использованию чужих изображений, защищённых российским законодательством об авторских правах.

- Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость, - заключили в сообщении.


Сангха социальная сеть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале
«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале
Общество, 17.01.2020
Путешественник Гарет Леонард выпустил второе видео про Бурятию
В Бурятии шести сиротам вручили ключи от квартир
В Бурятии шести сиротам вручили ключи от квартир
Общество, 17.01.2020
Ключи вручили шести жителям Кабанского района
Госавтоинспекция Иркутской области получила 156 машин
Госавтоинспекция Иркутской области получила 156 машин
Общество, 17.01.2020
Машины оснащены сиренами, видеорегистраторами, радиостанциями, тревожными кнопками на случай ЧП
Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам
Буддийская Сангха попросила убрать с аватарок фото дацанов и лам
Общество, 17.01.2020
«Иначе подобные вопросы будут переведены для урегулирования в судебно-правовую плоскость», - говорится в официальном сообщении
Жителям Бурятии раздадут по 125 грамм «блокадного хлеба»
Жителям Бурятии раздадут по 125 грамм «блокадного хлеба»
Общество, 17.01.2020
Акция, которая вызвала неоднозначную реакцию, добралась до Бурятии
В Улан-Удэ школьник продаёт гимназию за 15 млн
В Улан-Удэ школьник продаёт гимназию за 15 млн
Общество, 17.01.2020
Школу выставили на продажу вместе со школьниками и учителями
Читинка стала жертвой мошенницы
Читинка стала жертвой мошенницы
Общество, 17.01.2020
Она перевела подозреваемой предоплату за квартиру
В Улан-Удэ запустят новый маршрут №27
В Улан-Удэ запустят новый маршрут №27
Общество, 17.01.2020
Он начнёт работу с 20 января
Завтра в Улан-Удэ откроется Крещенская купель
Завтра в Улан-Удэ откроется Крещенская купель
Общество, 17.01.2020
Иордани будут расположены за стадионом БГУ
Выпускники школы юмора Бурятии пройдут обучение у финалиста «Comedy Баттл»
Выпускники школы юмора Бурятии пройдут обучение у финалиста «Comedy Баттл»
Общество, 17.01.2020
Первая Школа юмора Бурятии открыла второй набор
Улан-удэнец не смог избавиться от пакета с гашишем
Улан-удэнец не смог избавиться от пакета с гашишем
Общество, 17.01.2020
Наркотическое вещество он хотел выбросить по дороге в полицию
Улан-удэнец получил срок за пьяную езду
Улан-удэнец получил срок за пьяную езду
Общество, 17.01.2020
Будучи лишённым водительских прав, мужчина сел за руль и попал в ДТП
В Бурятии наградили победителей конкурса «Мы - друзья птиц!»
В Бурятии наградили победителей конкурса «Мы - друзья птиц!»
Общество, 17.01.2020
В конкурсе приняли участия школьники 1-5 классов
В Забайкалье братья незаконно спилили 185 деревьев
В Забайкалье братья незаконно спилили 185 деревьев
Общество, 17.01.2020
Ущерб составил более 650 тысяч рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^