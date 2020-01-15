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«Песни души» прозвучали на Байкальском рождественском фестивале

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта «Песни души» в Улан-Удэ

14 января в Русском драматическом театре состоялся концерт «Песни души» для ценителей вокальной музыки. Выступили лауреат международного конкурса «Романсиада» Майя Балашова из Нижнего Новгорода, известная оперная певица Ольга Жигмитова, а также Чингис Раднаев. Аккомпанемент составил концертный русский оркестр ВСГИК «Забайкалье» под управлением Олега Огнева.

В преддверии концерта Майя Балашова рассказывала в интервью «Байкал-Daily», что программа будет «насыщенной и интересной». «Это Старый Новый год. И, конечно, прежде всего, хочется создать публике хорошее праздничное настроение. А, по моему мнению, самое радостное настроение и вообще вся палитра настроения рождается, прежде всего, от русских народных песен, также добавим немного лирики русского романса, потому что настоящая душа не может постоянно веселиться. Ей нужно немножечко погрустить, даже в праздники», - отмечала исполнительница.

Байкальский рождественский фестиваль, организуемый Бурятской филармонией, проходит уже в 11-й раз. Традиционно он стартовал вечером органной музыки в католическом храме. Перед улан-удэнцами выступила талантливая органистка из Иркутска Яна Юденкова.

Также зрители услышали группу «Мегаполис», авторов хита «Karl-Marx-Stadt».

Состоялся концерт митрополичьего хора и детско-юношеского хора Улан-Удэнского кафедрального собора. Вместе с коллективами выступили оперная певица Наталья Юргина и пианистка Елена Бальчугова. В программе прозвучали духовная русская музыка, романсы и колядки.

Завершится фестиваль концертами в Нижнеангарске 18 января, в селе Новый Уоян 19 января и посёлке Кичера 20 января. В концертной программе, примут участие певцы Игорь Плотников, Тимур Болотов, моринхурист Эрдэм Дымбрылов, артисты балета БГАТОиБ Баир Жамбалов и Харука Ямада, солисты Бурятской государственной филармонии Сэсэг Аюшеева и Дашима Соктоева.
концерт Байкальский рождественский фестиваль
 
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