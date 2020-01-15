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Певец Чингис Раднаев стал заслуженным артистом Бурятии

Певец Чингис Раднаев стал заслуженным артистом Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом стало известно накануне, 14 января, на концерте

Бурятский певец Чингис Раднаев стал заслуженным артистом республики. Об этом стало известно накануне на концерте «Песни души» в Русском драматическом театре.

Сообщил о присвоении почетного звания, а также вручил удостоверение и нагрудный знак вокалисту зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

Как сообщает пресс-служба Бурятской филармонии, артист поблагодарил со сцены за присвоение ему звания «Заслуженный артист Республики Бурятия».

- Большое спасибо! Думаю, многие гости знают, что свой творческий путь я начинал как солист Бурятской государственной филармонии. И сегодня, спустя n-ное количество лет, я счастлив стоять на этой сцене вместе с любимой филармонией и с моим любимым коллективом «Забайкалье». За этой наградой стоят многие люди, но главный человек – это моя мама», - сказал Чингис Раднаев.


Вчера, 14 января, в Русском драматическом театре состоялся концерт «Песни души» для ценителей вокальной музыки. Выступили лауреат международного конкурса «Романсиада» Майя Балашова из Нижнего Новгорода, известная оперная певица Ольга Жигмитова, а также Чингис Раднаев. Аккомпанемент составил концертный русский оркестр ВСГИК «Забайкалье» под управлением Олега Огнева. Фоторепортаж «Байкал-Daily» – по ссылке.


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