Певец Чингис Раднаев стал заслуженным артистом Бурятии

- Большое спасибо! Думаю, многие гости знают, что свой творческий путь я начинал как солист Бурятской государственной филармонии. И сегодня, спустя n-ное количество лет, я счастлив стоять на этой сцене вместе с любимой филармонией и с моим любимым коллективом «Забайкалье». За этой наградой стоят многие люди, но главный человек – это моя мама», - сказал Чингис Раднаев.



